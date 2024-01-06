بالاسم والرقم القومي.. نتيجة قرعة الحج السياحي 2024 في محافظة الأقصر

تستعرض «الوطن» نتيجة قرعة الحج السياحي 2024، بالاسم والرقم القومي بمحافظة الأقصر، فور إعلانها مباشرة اليوم.

نتيجة قرعة الحج السياحي 2024 محافظة الأقصر

وأوضحت البوابة المصرية أنه يمكن للمتقدمين، معرفة نتيجة حج القرعة السياحي 2024 محافظة الأقصر من خلال الرقم القومي عبر اتباع الخطوات الآتية:

- الدخول على بوابة الحج المصرية من هنا

- إدخال الرقم القومي كاملًا.

- إدخال رقم المصنع وهو الموجود في بطاقة الرقم القومي أسفل الصورة الشخصية.

- إجراء اختبار التحقق بشكل صحيح.

- الضغط على بحث وستظهر النتيجة.

نتيجة قرعة الحج السياحي 2024

وأوضحت اللجنة العليا للحج والعمرة بوزارة السياحة والآثار، في بيان، أنّ إجمالي عدد من تقدموا للحج السياحي 2024 بلغ نحو 55 ألف مواطن ومواطنة، فاز منهم نحو 23 ألف شخص في نتيجة قرعة الحج السياحي 2024 .