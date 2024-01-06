نتيجة قرعة الحج السياحي 2024 بمحافظة جنوب سيناء.. اعرف الخطوات

أعلنت اللجنة العليا للحج والعمرة التابعة لوزارة السياحة المصرية نتيجة قرعة الحج السياحي لسنة 2024، وجاءت النتيجة بفوز 23 ألف مواطن بالحج، من بين 55 ألف مواطن، ويمكنك الحصول على نتيجة قرعة الحج السياحي من خلال الخطوات التالية.

ونستعرض خطوات الحصول على نتيجة قرعة الحج السياحي لسنة 2024، وجاءت الخطوات كالآتي:

نتيجة قرعة الحج السياحي 2024 بمحافظة جنوب سيناء

- الدخول على الموقع الخاص بخدمات المواطنين التابع لوزارة السياحة المصرية من هنا.

- إدخال الرقم القومي الخاص بالمواطن والمكون من 14 رقما على موقع نتيجة القرعة التابعة لوزارة السياحة المصرية للاستعلام عن النتيجة.

- الاستعلام عن نتيجة قرعة الحج السياحي من خلال هذا الرابط.

الفائزون في نتيجة قرعة الحج السياحي

وأكد اللواء الدكتور خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، أنّ المحافظة تتعاون مع وزارة السياحة لتقديم التسهيلات في كل الإجراءات الخاصة بالسفر والعودة للحجاج بريا أو جويا، وقدّم المحافظ التهنئة لأبناء المحافظة الذين فازوا في قرعة الحج السياحي هذا العام.