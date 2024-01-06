محافظ الإسماعيلية يتفقد الكنائس للتهنئة بعيد الميلاد المجيد

قال اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية إن المصريين جميعا نسيج واحد، ويظهر هذا في الأعياد والمناسبات، حيث يحتفلون سويا دون تفرقه بين مسلم ومسيحي.

وأضاف بشارة خلال تقديمه التهنئة لكنائس الإسماعيلية، أن مصر تواصل بسواعد شعبها مسلمين وأقباط ثورة التنمية والتعمير والازدهار، تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، موجهًا التهنئة لمواطني الإسماعيلية جميعًا بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

بشارة يقدم التهنئة لكنائس الإسماعيلية

وقدم اللواء شريف بشارة، اليوم السبت، التهنئة لكنائس الإسماعيلية خلال زيارته لها والتي بدأت بزيارة كنيسة الأنبا بيشوي «مطرانية الأقباط الأرثوذوكس»، بحي ثالث الإسماعيلية بمنطقة الشيخ زايد، ولقائه للأنبا سارافيم مطران الأقباط الأرثوذوكس بالإسماعيلية وتوابعها.

وزار بشارة الكنيسة الإنجيلية بحي أول الإسماعيلية بشارع أم كلثوم، وقدم التهنئة للدكتور أيمن سامي راعي الكنيسة الإنجيلية بالإسماعيلية وتوابعه، بمناسبة عيد الميلاد المجيد ، واختتم زيارته بتفقد مطرانية الأقباط الكاثوليك بالإسماعيلية وتوابعها، بشارع عرابي بحي أول مدينة الإسماعيلية، وتقديم التهنئة للأنبا بولا مطران الأقباط الكاثوليك بالإسماعيلية وتوابعها.

ورافق محافظ الإسماعيلية، الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، والمهندس أحمد عصام الدين نائب المحافظ، وعددا من نواب الإسماعيلية بمجلسي النواب والشيوخ، ومشايخ الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف.