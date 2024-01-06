المحافظات تستعد لاحتفالات عيد الميلاد بحملات نظافة ورفع حالة الطوارئ

شهدت المراكز والمدن والأحياء في المحافظات المختلفة، اليوم السبت، رفع الاستعداد إلى الدرجة القصوى، تزامناً مع احتفالات عيد الميلاد المجيد.

تكثيف حملات رفع الإشغالات في الجيزة

وجه اللواء راشد محافظ الجيزة رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة القطاعات الخدمية والأمنية، بالتزامن مع احتفالات عيد الميلاد المجيد، وتفعيل غرف العمليات الرئيسية والفرعية بالمراكز للمتابعة اللحظية وتلقي أي بلاغات أو شكاوى والتعامل الفوري معها.

ووجه المحافظ رؤساء الأحياء والمراكز والمدن باستمرار تكثيف حملات رفع الإشغالات والسيارات المتهالكة والنظافة العامة بمحيط الكنائس وتحسين كفاءة الطرق والشوارع المحيطة والمؤدية إليها والحدائق العامة والمتنزهات.

وشدد محافظ الجيزة على التواجد الميداني علي مدار اليوم والاستجابة السريعة لكافه البلاغات والشكاوي الواردة من المواطنين والتعامل معها .

رفع تراكمات القمامة في الشرقية

وفي الشرقية، توجه المسؤولون بالأجهزة التنفيذية بمحافظة الشرقية اليوم إلى جميع المناطق والشوارع المحيطة بالكنائس، لمتابعة رفع تراكمات القمامة والسفوحة ورش المياه بالشوارع ومراجعة أعمده الإنارة وصيانتها لتهيئه الأجواء المناسبه أمام المواطنين للإحتفال بعيد الميلاد المجيد وسط أجواء من البهجه والطمأنينة.

وكان محافظ الشرقية شدد على تكثيف حملات النظافة بالشوارع والمتنزهات العامة والحدائق ورفع الإشغالات والتأكد من إنارة أعمدة الإنارة وعملها بكفاءة ورفع أي مخلفات متراكمة في مناطق الإحتفالات وحول دور العبادة والكنائس والأديرة والشوارع المؤدية إليها.

رفع المخلفات من محيط الكنائس في كفر الشيخ

وفي كفر الشيخ، استهدفت حملات النظافة رفع كافة المخلفات والقمامة من نقاط التجميع وشوارع المدن ومحيط الكنائس، ونقل مخلفات القمامة أولًا بأول إلى الأماكن المخصصة لها بمعدات الحملة الميكانيكية، بجانب رش الشوارع الرئيسية ومداخل المدن، وذلك لتحقيق معدلات أفضل في النظافة بشوارع وميادين مراكز ومدن كفر الشيخ.

كما نفذت الوحدات القروية لمراكز ومدن كفر الشيخ، حملات نظافة وتمهيد عدد من الطرق بنطاق الوحدات المحلية للقري، واستهدفت رفع كافة مخلفات القمامة من نقاط تجميعها بالشوارع، ورفع كفاءة الطرق من خلال تمهيدها وتسويتها باستخدام معدات الوحدات المحلية.

المنشآت الصحية في الدقهلية ترفع الاستعداد إلى الدرجة القصوى

وأعلن الدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية عن رفع حالة الطوارئ ورفع درجة الاستعدادات القصوى تزامناً مع الاحتفال بعيد الميلاد المجيد وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان ، وبالتنسيق مع محافظة الدقهلية وكافة الجهات المعنية خلال الاحتفالات بعيد الميلاد في نطاق المحافظة.

وبحسب بيان صادر من مديرية الصحة بالدقهلية، كشف وكيل وزراة الصحة عن رفع درجة الاستعداد القصوى بالمنشآت الصحية التابعة لوزارة الصحة والمستشفيات المحيطة بالكنائس الكبرى والحدائق والميادين والمتنزهات تزامناً مع احتفالات عيد الميلاد المجيد، مضيفا أنه قد تم عمل خريطة بتوزيع فرق المبادرات الرئاسية بالكنائس على مستوى المحافظة لتقديم الخدمات الطبية وانعقاد غرفة الأزمات على مدار الساعة بالمديرية.

إنارة محيط الكنائس والأديرة في سوهاج

وأعلن اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، رفع درجة الاستعداد بجميع الوحدات المحلية ومديريات الخدمات، وذلك بالتزامن مع احتفالات الأخوة الأقباط بعيد الميلاد المجيد، مشيرا إلى تفعيل غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة، وغرف العمليات الفرعية بالمراكز لمتابعة الموقف على مدار الساعة، وتلقي أية بلاغات أو شكاوى والتعامل الفوري معها.

وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دار السلام بمحافظة سوهاج بحملة إنارة وصيانة للكهرباء بمحيط الكنائس بنطاق قروي أولاد سالم بحري، استعدادا لإحتفالات عيد الميلاد المجيد.

وقال محمد السيد عوض، رئيس مركز ومدينة دار السلام بسوهاج لـ«الوطن»، إن الوحدة المحلية واصلت أيضا حملات النظافة والانارة بالمدينة والقرى ورفع كفاءة مستوى النظافة بالشوارع الرئيسية والفرعية.