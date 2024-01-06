معلومات عن كاتدرائية ميلاد المسيح قبل استقبال قداس عيد الميلاد الليلة

في الثامنة مساء اليوم، تدق أجراس كاتدرائية ميلاد المسيح في العاصمة الإدارية الجديدة، لتعلن بدء قداس عيد الميلاد المجيد، الذي يترأسه البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.

أبرز 10 معلومات عن كاتدرائية ميلاد المسيح

وخلال السطور التالية نستعرض أبرز المعلومات حول كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية، بحسب الموقع الرسمي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية:

- الافتتاح الرسمي في يوم السادس من يناير 2019؛ بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ وقداسة البابا تواضروس الثاني.

- تقع على مساحة 15 فدانا؛ أي ما يعادل 63 ألف متر مربع.

- تتسع لأكثر من 8200 شخص.

- تحتوي علي مبني للمقر البابوي وصالة استقبال وقاعة اجتماعات ومكاتب إدارية.

- تحتوي على قاعة كبيرة كمتحف لتاريخ الكنيسة القبطية.

- يوجد بها من الداخل أيقونات مرسومة على الحوائط تعبر عن ميلاد السيد المسيح؛ وبشارة القديسة العذراء مريم؛ وبعض الأيقونات المستوحاة من سفر الرؤيا.

- تضم كنيستين، كبرى وصغرى، وقاعة للمناسبات، وقاعتين فرعيتين، وغرف تعميد واستراحة وغرفة للكنترول.

- تتكون من صحن رئيسي مغطى بقبوين متعامدين على شكل الصليب، وقبة رئيسة يبلغ قطرها 40 مترا وارتفاعها 36 مترا، ومنارتين ارتفاع كل منهما 60 مترا، مصصمة على طراز العمارة القبطية ومزودة بالأجراس.

- يحيط بالكاتدرائية سور طويل يضم 3 بوابات رئيسية، ورابعة فرعية.

- أشرف على رسومات كاتدرائية ميلاد المسيح مجموعة من الراهبات، وهو نفس فريق عمل تجديد كاتدرائية العباسية.