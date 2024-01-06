نقيب كتاب مصر يرسل برقية تهنئة إلى قداسة البابا بمناسبة عيد الميلاد المجيد

أرسل الشاعر علاء عبد الهادي الأمين العام لاتحاد الأدباء والكتاب العرب ورئيس مجلس إدارة النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر، برقية تهنئة إلى قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بمناسبـة عيد الميلاد المجيد.

برقية اتحاد الكتاب إلى البابا تواضروس

وجاء في البرقية: «قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، يطيب لي أن أبعث لقداستكم بأصدق مشاعر المحبة والتقدير، مهنئاً بحلول عيد الميلاد المجيد أعاده الله عليكم وعلى أبناء مصر من الإخوة الأقباط بكل الخير والسعادة والمحبة.

وأضاف: «بهذه المناسبة أود أن أعرب لقداستكم عن اعتزازي واعتزاز مجلس إدارة النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر بمواقفكم الوطنية المضيئة دفاعاً عن القيم والمبادئ الراسخة لأمتنا المصرية، التي يجمعها نسيج وطني واحد يحفظ للوطن قوته وهيبته.. قداسة البابا ونحن نحتفل بهذه المناسبة المباركة كل عام نستلهم منها قيم المحبة والمودة ومشاعر السلام.. ندعو الله عز وجل أن ينعم على وطننا العزيز بالخير والأمن والاستقرار والرخاء، وأن يحفظ مصرنا لتظل أبد الدهر منارة وواحة للعزة والقوة والسلام».

واختتم البرقية: «بكل مشاعر المحبة الخالصة وباسم جموع المثقفين والمفكرين والكتاب والشعراء أعضاء مجلس إدارة نقابة اتحاد كتاب مصر، والأمانة العامة للاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب في الدول العربية الشقيقة أتقدم لقداستكم بخالص التهاني القلبية وأرق الأمنيات الطيبة بمناسبة عيد الميلاد المجيد، داعيًا المولى عز وجل أن یجعله عیدًا سعیدًا على قداستكم وعلى جمیع الإخوة المسیحیین، في ظل القیادة الحكیمة للرئیس عبد الفتاح السیسي، رئیس الجمھوریة.. تحيا مصر».