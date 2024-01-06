الإسماعيلية تستعد لقداس عيد الميلاد وسط إجراءات أمنية مشددة

تستعد محافظة الإسماعيلية، خلال الساعات القليلة المقبلة، للاحتفال بقداس عيد الميلاد، الذي من المقرر أن تبدأ صلاته مساء اليوم السبت، في جميع كنائس المحافظة، وسط رفع حالة الطوارئ وتأمين الكنائس بشكل مكثف.

وتشهد محافظة الإسماعيلية، خلال الساعات الحالية استعدادات للاحتفال بقداس عيد الميلاد، خاصة في الأندية والمطاعم المختلفة، والمنتشرة داخل مدينة الإسماعيلية بطريق البلاجات (طريق عمارة السياحي).

أماكن الاحتفالات بقداس عيد الميلاد في الإسماعيلية

وتنتشر أماكن الاحتفالات بقداس عيد الميلاد في الإسماعيلية، بشوارع السلطان حسين بقلب مدينة الإسماعيلية، الذي يعد الأشهر في المحافظة؛ لتنوع المطاعم المختلفة والكافيهات بطول الشارع.

وأوضحت محافظة الإسماعيلية، في بيان، أنّ شارع السلطان حسين، شهد أعمال تطوير على مدار الشهر الماضي، وتغيير البلاط الخاص بالشارع كاملًا، إلى جانب إنشاء مقاعد خشبية للمواطنين، في منتصف الجزيرة بقلب الشارع.

تعتبر منطقة الجامعة القديمة التابعة لحي أول في الإسماعيلية، أحد أفضل الأماكن التي تشهد ازدحامًا من المواطنين في الأعياد؛ لانتشار عدد كبير من المطاعم والكافيهات، والأماكن المخصصة للأطفال للترويح عنهم بشكل كامل.

طوارئ في الإسماعيلية خلال قداس عيد الميلاد

وأعلنت الشبكة الوطنية للطوارئ في الإسماعيلية، ومدن القناة، رفع حالة الطوارئ إلى الدرجة القصوى، وتفعيل غرف العمليات الفرعية في المراكز مع الغرفة الرئيسية بالشبكة لمتابعة الحالة أول بأول.

وشهدت شوارع الإسماعيلية انتشارًا أمنيًا مكثفًا لسيارات الشرطة والدوريات والأقوال الأمنية، لتأمين الاحتفالات بقداس عيد الميلاد المجيد، ضمن خطة الانتشار المحددة لتأمين الأعياد.