البابا تواضروس يترأس قداس عيد الميلاد المجيد في العاصمة الإدارية الليلة

يحتفل الأقباط الأرثوذكس، الليلة 6 يناير، بقداس عيد الميلاد المجيد وسط تعزيزات أمنية على الكنائس القبطية، لتأمين احتفالات عيد الميلاد التي تقام الليلة في الكنائس.

قداس عيد الميلاد المجيد بالعاصمة بالإدارية

ومن المقرر أن تدق أجراس الكنائس الأرثوذكسية في جميع إيبارشيات مصر، في الساعة السادسة مساء، لترفع قداسات الاحتفال بالعيد، حيث يترأس قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، قداس العيد بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، وسط حضور عدد من الوزراء ومندوبي الوزراء والسياسيين وممثلي الأزهر والشخصيات العامة، والكهنة والأساقفة بالكنيسة الأرثوذكسية.

وكان المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، قد أعلن في وقت سابق، عن ضوابط مشاركة أبناء الكنائس القاهرة الكبرى في قداس العيد بالعاصمة الإدارية، والتي تضمنت إرسال البيانات الشخصية، وتوفير الكنيسة دعوات شخصية للمشاركين، وإحضار بطاقة الرقم القومي للدخول، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، وعدم حضور أي شخص يعاني من أعراض مرضية.

ومن المقرر أنَّ يبث قداس عيد الميلاد المجيد من خلال القنوات القبطية الفضائية، عبر بث مباشر على الصفحة الرسمية للمتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وصفحة المركز الإعلامي للكنيسة على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» وقناة «c.o.c»، والتليفزيون المصري.

مظاهر الاحتفال بعيد الميلاد المجيد في الكنائس

وتزينت الكنائس في وقت سابق، استعدادا لاستقبال عيد الميلاد المجيد بمجسمات الميلاد ومذود البقر، والذي يروي قصة ميلاد السيد المسيح، كما تزينت من الداخل لاستقبال أبنائها مرددين «المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام وبالناس المسرة».

كان البابا تواضروس الثاني، قد وجه رسالة عيد الميلاد المجيد 2024 للأقباط في مصر والمهجر، وتم ترجمتها بـ20 لغة مختلفة، وهي رسالة يوجهها البابا سنويا في الأعياد لأبنائه لتهنأتهم بعيد الميلاد المجيد.