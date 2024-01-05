«مصر في الكاتدرائية».. المشاركة في قداس عيد الميلاد رسالة محبة ووحدة

تشهد الكاتدرائية ميلاد المسيح في العاصمة الإدارية حالة حب ووحدة بين المصريين، حيث يشارك جميع أطياف الشعب المصري الأقباط خلال احتفالهم بعيد الميلاد المجيد ذلك العيد الذي اتفق الجميع على حبه والاحتفال به وسط أجواء من المشاركة والمحبة بين المصريين.

وكانت الكنائس المصرية أكبر الشهود على تلك المحبة، حيث تشهد ليلة عيد الميلاد مشاركة مندوب عن رئيس الجمهورية ومشاركة من السياسيين وممثلي الأزهر والأوقاف في القداس، فضلا المهنئين من أبناء الشعب المصري.

كمال: المشاركة في قداس العيد ترسخت بزيارة الرئيس للكاتدرائية

وقال كريم كمال الكاتب والباحث في الشأن القبطي ورئيس الاتحاد العام لأقباط من أجل الوطن، في تصريحات لـ«الوطن» إن مشاركة جميع طوائف الشعب المصري ورجال من رجال سياسة ودين في قداس عيد الميلاد المجيد في الكاتدرئية لها أسس راسخة وليست وليدة اليوم، حيث تحدث هذة المشاركة منذ عقود طويلة بمحبة بالغة بين أبناء الشعب المصري العظيم.

وأوضح كمال أن المشاركة زادت في عهد الراحل قداسة البابا شنودة الثالث حيث تحول الاحتفال بالعيد الي عيد يحتفل به كل المصريين وتشارك كل طوائف الشعب في قداس العيد.

الدولة تهتم وتشارك كل مواطنيها مناسباتهم الدينية

وأضاف: «وفي وقتنا الحالي ترسخت هذه المشاركة بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي لقداس عيد الميلاد المجيد كل عام ليؤكد أن الدولة لا تفرق بين أبناء الوطن الواحد وتعطي دفعة قوية لدولة المواطنة، وإشارة واضحة إلى أن الدولة تهتم وتشارك كل مواطنيها مناسباتهم الدينية، والتي هي مناسبات وطنية أيضا يشارك فيها أبناء الشعب الواحد بعضهم البعض».