كل ما تريد معرفته عن طقس قداس عيد الميلاد.. تقيمه الكنائس المصرية غدا

بالألحان الفريحي وترانيم الميلاد تحتفل الكنائس، غدا، بعيد الميلاد المجيد أحد السيدية بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية وثاني الأعياد في السنة القبطية حيث يمتاز بأجواء من الفرحة ومشاركة الجميع في قداس العيد الميلاد الذي يقام في جميع الكنائس المصرية مساء غد.

طقس قداس عيد الميلاد

وحول طقوس قداس عيد الميلاد، قال الأنبا مارتيروس، أسقف عام كنائس السكة الحديد، أن طقس قداس عيد الميلاد الميلاد يمتاز بالطقس الفريحي ويبدأ الاحتفال به من بداية يوم برمون العيد وهو اليوم السابق للعيد، وهي كلمة يونانية تعني الاستعداد، حيث يبدأ اليوم بقداس البرموان، وثم في المساء قداس عيد الميلاد والذي ينتهي بعد منتصف الليل .

وتابع الأنبا مارتيروس، لـ«الوطن»، بأن طقس قداس عيد الميلاد المجيد يبدأ بصلاة باكر ويردد الشمامسة الحان خاصة بعيد الميلاد كما لا يكون فيه صوم انقطاعي ولا ميطانيات وتصلى مزامير الثالثة والسادسة فقط قبل تقديم الحمل.

وأضاف يدخل قربان الحمل من الباب الرئاسي للكنيسة والذي يطلق عليه الباب الملوكي برئاسة الأب الأسقف في الكنيسة ومع الشمامسة في موكب يرددون ألحان الميلاد، متابعاً ويقرأ خلال القداس الإبركسيس، أي فصل من أعمل الرسل، والكاثوليكون، والذي يكون جزء من رسائل تلاميذ المسيح المرسلة للعالم أجمع وهم 7 رسائل، وبعد ذلك مرد الإنجيل ويقرأ الأب الأسقف في هذا اليوم الإنجيل الخاص بالعيد و الذي يروي قصة ميلاد المسيح في بيت لحم.

مظاهر الاحتفال بعيد الميلاد

وأوضح بعد ذلك يلقي الأسقف العظة على الأقباط الحاضرين ويقدم الشكر للمهنئين وثم يبدأ طقس الإفخارستيا، يعني التناول، مع ترديد الألحان الفريحي الخاصة بالميلاد لينتهي القداس بعد منتصف الليل، متابعاً ويصاحب طقس قداس عيد الميلاد في الكنيسة مظاهر احتفالية من تزين الكنيسة وصنع مجسم لمذود الميلاد من أفضل الخامات لتمثيل قصة الميلاد.