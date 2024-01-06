حملات للتبرع بالدم بمركزي شباب الغنيمي وكوم حلين بالشرقية

نفذت الإدارة العامة للشباب بمديرية الشباب والرياضة بمحافظة الشرقية، حملة للتبرع بالدم بمركز شباب الغنيمي وكوم حلين بمنيا القمح.

وأوضحت مديرية الشباب والرياضة خلال بيان، أن ذلك جاء ذلك في إطار خطة مراكز الشباب وذلك لتشجيع العمل التطوعي بين الشباب وتوفير اكياس الدم اللازمة لمساعدة الحالات الطارئة، والذي يأتي في ضوء دور مراكز الشباب الخدمي والمجتمعي تحت رعاية الاستاذ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية وتوجيهات الدكتور محمود عبد العظيم وكيل الوزارة وإشراف الدكتور أيمن عبد المقصود وكيل المديرية للشباب والدكتور أحمد حماد مدير عام الادارة العامة للشباب.

إقبال كثيف على حملة التبرع بالدم

وشهدت حملة التبرع بالدم إقبالا متميز من شباب مركزي كوم حلين وكفر الغنيمي كما نفذت الحملة بالتعاون مع مديرية الشؤون الصحية حيث تم التبرع بعدد 119 كيس دم وذلك لصالح بنوك الدم التابعين المستشفيات محافظة الشرقية..

أشرف على تنفيذ الحملة عبد الحميد الصادق مدير إدارة شباب منيا القمح شرق، وشرف عبد الله مسئول القسم الشبابي بالإدارة بالتعاون مع مجالس إدارات المراكز.