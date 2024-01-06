تفاصيل إطلاق كوريا الشمالية قذائف مدفعية جديدة.. حوالي 60 قذيفة

تطورات متلاحقة شهدتها شبه الجزيرة الكورية، خلال اليومين الماضيين، من قصف كوريا الشمالية، بالقرب من جزيرتين حدوديتين غربيتين لكوريا الجنوبية وما صاحبها من إخلاء سلطات الجنوب، السكان في الجزيرتين، وما صاحبها من تدريبات بالذخيرة الحية من جانب الجيش في «سول»، كما قصفت «بيونج يانج» قبالة ساحلها الغربي.

ولليوم الثاني على التوالي، أعلنت كوريا الجنوبية، إطلاق «بيونج يانج» ضمن تدريبات بالذخيرة الحية حوالي 60 قذيفة مدفعية على المياه قبالة ساحلها الغربي، وجاء عدد القذائف التي تم إطلاقها أقل بكثير من ما تم إطلاقها أمس الجمعة الذي بلغ حوالي 200 قذيفة مدفعية.

وأمس الجمعة، أطلق الجيش في كوريا الشمالية، حوالي 200 قذيفة مدفعية بالقرب من جزيرتي «يونبيونج» و«باينجنيونج» الحدوديتين الغربيتين، فيما رد الجيش الجنوبي، بإجراء تدريبات بالذخيرة الحية، مطلقا حوالي 400 قذيفة على المنطقة العازلة البحرية، وإجلاء السكان في الجزيرتين.

الأركان الكورية الجنوبية تدعو الشمال إلى التوقف عن القصف فورا

ورصدت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية، إطلاق قذائف مدفعية في المناطق الساحلية الجنوبية الغربية لكوريا الشمالية لمدة ساعة، مشيرة، وفقا لما ذكرته وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية، إلى سقوط القذائف في المنطقة البحرية العازلة شمال خط الحد الشمالي في البحر الأصفر.

«سول» ستتعامل بقوة كبيرة مع أي استفزازات من جانب الشمال

ودعت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية، «بيونج يانج»، إلى التوقف عن ذلك فورا، محذرة في رسالة نصية للصحفيين، من استمرار الشمالي في إطلاق القذائف المدفعية في المنطقة العازلة البحرية.

وتابعت الأركان المشتركة، أن بلادها ستتخذ خطوات عسكرية مماثلة إذا واصلت «بيونج يانج» تدريباتها المدفعية، مضيفة، حسبما ذكرت شبكة«روسيا اليوم» الإخبارية الروسية، أن «سول» ستتعامل بقوة كبيرة مع أي استفزازات من جانب الشمال.