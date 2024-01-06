كوريا الشمالية تتعرض لاستفزازات من الجارة الجنوبية.. «ليست دولة نووية»

أكد وزير الوحدة الكوري الجنوبي كيم يونج هو، اليوم، أنه لا يرجح أن تقوم الولايات المتحدة بتخفيض قواتها في كوريا الجنوبية التي تدعمها ضد كوريا الشمالية، حتى إذا فاز الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

تصريحات كيم يونج هو، التي نقلتها قناة «الحرة» الأمريكية، أكد فيها أنه لا يمكن للولايات المتحدة أو كوريا الجنوبية أن تقبل احتمال اعتراف كوريا الشمالية بوصفها دولة نووية.

تدريبات قرب الحدود مع كوريا الشمالية

ويوم الخميس الماضي، أعلن الجيش الكوري الجنوبي أنه تمت إجراء تدريبات مشتركة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة بالذخيرة الحية قرب الحدود مع كوريا الشمالية، بهدف تعزيز الاستعداد القتالي المشترك.

وعلى جانب آخر، حثت الولايات المتحدة بيونج يانج، أمس، على وقف أفعالها «المزعزعة للاستقرار» والعودة إلى الحوار الدبلوماسي، وذلك عقب إطلاق قذائف مدفعية قرب جزيرتين حدوديتين لكوريا الجنوبية.

وزارة الخارجية الأمريكية: كوريا الشمالية تهدد الاستقرار

ووفقًا للمتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، قال: «نطالب كوريا الشمالية بالامتناع عن مزيد من الأفعال الاستفزازية والتي تهدد الاستقرار، ونحثها على العودة إلى الحوار الدبلوماسي»، واستخدم في ذلك التسمية الرسمية لكوريا الشمالية.

وفي وقت سابق، صرحت سيول بأنها طلبت من المدنيين إخلاء جزيرتي يونبيونج وبانجيوندو، بعد أن قامت بيونج يانج بإطلاق حوالي 200 قذيفة مدفعية قبالة الساحل الغربي لكوريا الجنوبية.