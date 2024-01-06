محافظ الإسكندرية يهنئ الإخوة الروم الأرثوذكس بعيد الغطاس (صور)

قال البابا ثيودوروس الثاني بابا وبطريرك الإسكندرية للروم الأرثوذكس وسائر بلاد إفريقيا، إنه يصلي أن يمنح الله الرئيس عبد الفتاح السيسي التوفيق والسداد في الفترة الرئاسية الجديدة.

جاء ذلك خلال مشاركة اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم، في احتفالات الروم الأرثوذكس اليونانيين بعيد الغطاس المجيد، وفقًا للتقويم الغربي والذي يتزامن مع عيد الميلاد المجيد وفقًا للتقويم الشرقي، وذلك ببطريركية البشارة، بحضور قداسة البابا ثيودوروس الثاني بابا وبطريرك الإسكندرية للروم الأرثوذكس وسائر بلاد إفريقيا، ونيافة المطران ناركيسوس الوكيل البطريركي بالإسكندرية.

بطريرك الروم: نخدم الوطن من أجل السلام وصداقة الشعوب

وأضاف بطريرك الروم الأرثوذكس خلال كلمته: «نحن نخدم الوطن من أجل السلام وصداقة الشعوب ومن أجل السلام المشترك بين مصر واليونان وقبرص»، مقدما الشكر لجميع القيادات ولمصرنا الحبيبة للوقوف بجانبنا دائما.

تهنئة محافظ الإسكندرية

وفي كلمته، قدم المحافظ بالأصالة عن نفسه وبالإنابة عن مواطني الإسكندرية والقيادات التنفيذية والشعبية التهنئة للإخوة الروم الأرثوذكس بعيد الغطاس المجيد.

وأعرب عن مدى الفخر والاعتزاز الذي نشعر به جميعا حينما نتشارك الأعياد والاحتفالات، متمنيًا للجميع أجواء من البهجة والسلام وسيادة القيم الإنسانية والأخلاقية التي كان المسيح في طليعة الداعين إليها.

وأضاف المحافظ أن مصر واليونان بلد واحد، واليونانيين بالفعل أصبحوا جزءا من مصر بصفة عامة والإسكندرية بصفة خاصة، مؤكدًا على روح السماحة التي تتمتع بها مصر وشعبها عبر العصور.

المحافظ: البطريركية لها أكثر من 2000 عام على أرض الإسكندرية

وأشار محافظ الإسكندرية إلى أن هذه البطريركية التي أنشئت منذ أكثر من 2000 عام على أرض الإسكندرية والتي أسسها الإسكندر الأكبر خير دليل على ذلك.