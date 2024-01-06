محافظ الإسكندرية يشارك طائفة الأرمن الأرثوذكس احتفالات عيد الميلاد

شارك اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم السبت، احتفالات طائفة الأرمن الأرثوذكس، بعيد الميلاد المجيد، لتقديم التهنئة والتأكيد على روح المحبة والتعايش التي تسود داخل وطننا الغالي مصر، وذلك بكاتدرائية القديس بولس والقديس بطرس، وبحضور راعي الكنيسة الأب كريكور موراديان، وأعضاء مجلس الإدارة للأرمن الأرثوذكس.

محافظ الإسكندرية: العيد فرصة لإظهار المودة بين المصريين

وأكد محافظ الإسكندرية، في كلمته، أن هذه الأعياد فرصة متجددة لإظهار المودة والمحبة بين جموع المصريين، موضحًا أننا جئنا اليوم قيادات تنفيذية وشعبية سكندرية، ليس لتقديم التهنئة فقط بل لنحتفل سويا ككيان واحد في وطن واحد إخوة متحابين متماسكين.

وأعرب المحافظ عن سعادته بالتواجد بين الحضور في هذا المكان المقدس، للاحتفال بالأعياد، مقدمًا خالص التهاني للأخوة أبناء الطائفة الأرمنية الأرثوذكسية، بمناسبة الاحتفال بميلاد السيد المسيح رسول المحبة والسلام، داعيا الله -عز وجل- أن يحفظ مصر وشعبها وجيشها، ويعم الأمن والأمان ربوعها.

معايدة قيادات الإسكندرية

شارك في تقديم التهنئة، اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، والدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، والدكتور أحمد جمال، والدكتورة جاكلين عازر، نائبي محافظ الإسكندرية، وممثلي المخابرات الحربية والعامة، وممثلي الأوقاف والأزهر الشريف، والأجهزة التنفيذية بالمحافظة، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.