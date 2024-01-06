حملات مكبرة لإزالة الإشغالات في مراكز المنيا

كلف اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، رؤساء الوحدات المحلية بمتابعة الحالة العامة للشوارع والميادين وإزالة الإشغالات ومتابعة حالة النظافة العامة بالأحياء والشوارع الرئيسية على مستوى المدن والمراكز والقرى، وذلك في إطار رفع درجة الاستعداد القصوى استعدادا لاستقبال عيد الميلاد المجيد.

حملة مكبرة لإزالة الإشغالات بمحيط الكنائس

ووفقا لتكليفات المحافظ، نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوى حملة مكبرة لإزالة الاشغالات بمحيط الكنائس وشارع العرفانى، أسفرت عن تحرير 38 محضرا تنوعت بين «إزالة إدارية، إشغال طريق، بائع متجول، نظافة»، وذلك لتحقيق الانضباط بشوارع المدينة وتيسيرا على المارة، وإزالة التعديات على حرم الطريق، وفي المنيا، تم تحرير 15 محضر إشغال طريق خلال حملة لإزالة الإشغالات بحي شمال المدينة وتم تحرير المحاضر اللازمة حيال المتعدين على حرم الطريق من الباعة الجائلين وغيرهم من أصحاب المحال والمقاهي.

تسهيل حركة السير أمام المارة من المواطنين

كما قامت الوحدة المحلية لمركز بنى مزار بحملة لإزالة الإشغالات التي تعيق الحركة بشارعي بورسعيد والجمهورية ولتحسين حركة السير إذ أسفرت الحملة عن تحرير 15 محضر إشغال و52 إزالة إدارية، فيما نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاي حملة مكبرة لإزالة الاشغالات بشوارع «الثورة والمدينة» بحي شمال، وشارع التجارة بحي جنوب المدينة وتم رفع الإشغالات وتسهيل حركة السير أمام المارة من المواطنين وقائدي المركبات.