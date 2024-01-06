كنائس مطروح تستعد لاحتفالات قداس عيد الميلاد مساء اليوم

يؤدي الأقباط مساء اليوم قداس عيد الميلاد المجيد في محافظة مطروح بجميع كنائس ودور العباده المسيحية بنطاق مطروح في ظل إحتفالات الأقباط بعيد الميلاد في أجواء من البهجة والسعاده للمواطنين تسود المحافظة الساحلية.

استعدادات الكنائس في قداس عيد الميلاد

واستعدت كنائس مرسى مطروح خلال قداس عيد الميلاد المجيد، اليوم، لاستقبال جميع الأسر والشباب خلال احتفالات الكنائس في كنيسة السيدة العذراء مريم وسط مدينة مرسى مطروح وكنيسة العلمين في الساحل الشمالي والواقعة علي طريق مطروح الإسكندرية الساحلي الدولي في الكيلو 105 من اتجاه الإسكندرية، ويستقبلا أعداد كبيرة من الأقباط القادمين من الإسكندرية والعلمين ومناطق متفرقة في الساحل ومرسى مطروح.

نشر فرق طبية أمام الكنائس

وقال وكيل وزارة الصحة بمطروح الدكتور مبروك سالم ل"الوطن" إنه جري نشر فرق طبية في محيط الكنائس بعيادات طبية متنقلة وتضم أطقم أطباء وتمريض ومثقفين صحيين، وهناك تنسيق مع الكنائس بعمل لقاءات مع المترددين خلال احتفالات عيد الميلاد المجيد وتوقيع الكشف الطبي على الحالات الطارئة بجانب كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة ومتابعتهم على مدار الإحتفالات وحتى انتهائها مع القيام بحمل التثقيف صحي والتوعية ببعض الأمراض والفيروسات للحفاظ على الصحة العامه لجميع المواطنين.

محافظ مطروح يشارك الأقباط القداس

وأعلن اللواء خالد شعيب في تصريح خاص ل"الوطن" عن مشاركة الأقباط خلال قداس عيد الميلاد وتقديم التهنئه لهم داخل كنيسة السيدة العذراء بمرسى مطروح بحضور القيادات الشعبية والتنفيذية على مستوى المحافظة ومشاركة اخواننا في أعيادهم.