حكاية مرد إنجيل قداس عيد الميلاد.. لجنة «الشمامسة» تحسم الجدل

يحتفل الأقباط داخل الكنائس في محافظات مصر كافة، مساء اليوم السبت، بصلوات قداس عيد الميلاد المجيد، وهو الذي يشهد مردًا مخصصًا لقراءة الإنجيل، ويعد أحد المردات الاحتفالية في العيد، ويحتار البعض في كلمة واحدة «رؤياه أو بشراه»، ويتساءل أيهما أدق.

مرد إنجيل قداس عيد الميلاد المجيد

وحسمت لجنة الشمامسة في الكنائس على مستوى المحافظات، الكلمة الأدق في مردات إنجيل قداس عيد الميلاد، إذ تكون «في بشراه» وليس «في رؤياه»، بحسب بيان لها.

وأوضحت «الشمامسة» أنّ ذلك بحسب ما جاء في بشارة يوحنا البشير: «الكلمة صار جسدًا وحل بيننا ورأينا مجده كما لوحيد من الأب مملوءًا نعمة وحقًا (يو 1 : 14)».

صلوات قداس عيد الميلاد المجيد

وأكدت أنّه ستتم صلاة التسبحة والألحان والأبصاليات والذكصولوجيات الخاصة بالبرامون وبالطقس والنغمة السنوية، وتتكرر قراءات البراموني يوم 26 و27 كيهك، مع قراءة السنكسار (كل يوم بيومه)، وإضافة معلومة البرامون المذكورة في سنكسار يوم 28 كيهك.