عمرو مصطفى ينفعل بمؤتمر «المؤلفين» بشأن أم كلثوم ويطالب باللجوء للنائب العام

انفعل المطرب والملحن عمرو مصطفى، خلال المؤتمر الصحفي، للحقوق الملكية لجمعية المؤلفين والملحنين والناشرين، والمنعقدة حاليا داخل نقابة الصحفيين، بعد مواجهة أحد الصحفيين للدكتور مدحت العدل، بأن أم كلثوم كانت تنتج لنفسها ولم تكن تابعة لشركة صوت القاهرة.

عمرو مصطفى يطالب باللجوء للنائب العام

وانفعل عمرو مصطفى ردا عليه بأن هذا كذب وافتراء، ويسبب ضياع الحقوق لعائلة المطرب بعد وفاته، قائلا: «ما هي باينة أهي أنا عايز القضية دي تروح للنائب العام، أنا هموت بعد كده أعمل تنازل فى الشهر العقاري وبعد كده تجيب ورق تكدب إمضتي».

وانطلق منذ قليل، المؤتمر الصحفي لجمعية المؤلفين والملحنين والناشرين، بحضور رئيسها الدكتور مدحت العدل وأعضاء مجلس إدارة الجمعية والمستشار الاعلامي الجمعية وعدد آخر من الموسيقيين، لمناقشة مصنفات كوكب الشرق أم كلثوم، وما قاله محسن جابر عن امتلاكه حقوق الملكية الفكرية لأغانيها.