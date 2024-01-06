مدحت العدل: تسجيلات أم كلثوم ملك شركة القاهرة للصوتيات بأحكام قضائية

قال الدكتور مدحت العدل رئيس جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين، إن تسجيلات كوكب الشرق أم كلثوم ملكا لشركة القاهرة للصوتيات وبأحكام قضائية.

توكيلات من أم كلثوم بصفة شخصية

وأضاف «العدل» في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أن الجمعية تمتلك توكيلات من أم كلثوم بصفة شخصية، وأخرى من ورثة الموسيقار الراحل محمد عبد الوهاب، والفنان الراحل عبد الحليم حافظ، مشددا على أن الجمعية وشركة القاهرة أصحاب الحق الأصيل في هذا التراث، وهو ما ينفي ما تدعيه إحدى الشركات بأحقيتها في مليكة هذا التراث وهو غير حقيقي.

وعقدت الجمعية، اليوم، مؤتمرا بنقابة الصحفيين للكشف عن ملابسات الجدل حول تراث أم كلثوم تحت عنوان «حقوق المؤلفين والملحنين وتراث أم كلثوم ورموز مصر»، بحضور المستشار القانوني للجمعية وأعضاء مجلس الإدارة.