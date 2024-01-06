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الكوميديا والغموض يسيطران على الإعلان الرسمي لفيلم عادل مش عادل (فيديو)

كتب:

ياسمين محمود
06:21 م | السبت 06 يناير 2024
بوستر الفيلم

بوستر الفيلم

أعلن الفنان أحمد الفيشاوي، منذ قليل، عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور انستجرام، طرح الإعلان الرسمي لفيلمه الجديد عادل مش عادل، المقرر طرحه في دور العرض السينمائية قريبا.

ونشر أحمد الفيشاوي، الإعلان الرسمي معلقا: «الإعلان الرسمي لفيلم عادل مش عادل قريبا بدور العرض بمصر والوطن العربي، قصة وسيناريو وحوار أدهم سعيد وحسام كمال».

وسيطرت الكوميديا والغموض على الإعلان الرسمي للفيلم؛ إذ ظهر أحمد الفيشاوي والذي يجسد دور عادل، وهو يتفاجأ بوجود جثة لديه في منزله ويبحث عن سبب وجودها لديه بشكل كوميدي بمشاركة شيري عادل والتي تجسد دور صحفية».

أبطال فيلم عادل مش عادل

فيلم عادل مش عادل يضم عددًا كبيرًا من نجوم الفن والكوميديا، أبرزهم: أحمد الفيشاوي، شيري عادل، محمود البزاوي، دينا، محمد رضوان، أوتاكا، مصطفى أبو سريع، بدرية طلبة، قصة وسيناريو وحوار أدهم سعيد وحسام كمال، وإخراج أحمد يسري.

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