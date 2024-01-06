59 يوما راحة سنوية.. تعرف على أكثر الدول إجازات في العالم

تعتبر الإجازات والعطلات الرسمية واحدة من الوسائل التي تساعد الأشخاص على تجديد النشاط والطاقة، ما يزيد من قدرتهم الإنتاجية، وتختلف كل دولة عن الأخرى في عدد أيام الإجازات التي تمنحها لموظفيها سنويًا، بحسب الأعياد الدينية والقومية التي تخص كل شعب، وتستعرض الوطن في التقريرالتالي، أكثر الدول من حيث عدد الإجازات في العالم على مدار العام.

ما هي أكثر الدول إجازات في العالم؟

تعتبر السعودية أكثر الدول التي يحصل موظفيها على إجازات سنوية في العالم، إذ بلغ عدد أيام العطلات الرسمية 59 يوماً على مدار السنة، منها 10 أيام في عيد الفطر، و10 أيام أخرى في موسم الحج، بالإضافة إلى اليوم الوطني للمملكة، تلتها كل من البرازيل وفرنسا بـ 41 يوماً، ثم روسيا في المركز الرابع بـ 40 يوماً، بحسب بحث أعدته وكالة «إنترراتج» الروسية حول العطلات الرسمية في مجموعة العشرين.

وأثبت البحث، أن كوريا الجنوبية تعتبر واحدة من بين أكثر الدول حصولا على الإجازات في العالم، إذ تقدر العطلات الرسمية بها 15 يومًا على مدار العام، كما يحصل الشعب الهندي على 12 يوما عطلة رسمية على مدار العام، فيما جاء المواطنون الصينيون في المركز الأخير بـ 5 أيام فقط.

العطلات الرسمية في منطقة الشرق الأوسط

في الإطار ذاته، أكد بحث شركة «مرسو» الأمريكية حول أكثر الدول إجازات مدفوعة الأجر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن شعب دولة الإمارات العربية المتحدة يحظى بأكبر عدد أيام إجازات مدفوعة الأجر سنويًا مقارنة بنظرائها في نفس المنطقة، ويصل متوسط الإجازات إلى 22 يوما، تليها المغرب 18 يوماً ثم لبنان 15 يوماً.

وأشار نفس البحث، إلى أن الموظفين في أوروبا الغربية يحصلون على أكبر قدر من الإجازات السنوية مدفوعة الأجر، إذ يحصل العمال البريطانيون على 28 يوماً عطلة، ويحصل كل من موظفي اليونان ولوكسمبورج وفنلندا والدنمارك والنمسا وفرنسا والسويد على 25 يوماً إجازة، كما يحصل العمال في وقبرص وأيرلندا وسويسرا وإيطاليا وبلجيكا وألمانيا وهولندا على 20 يوماً من العطلات الرسمية.