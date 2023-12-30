السعودية تنشر قائمة دول يمكن لحاملي الإقامة بها أداء العمرة دون تأشيرة مسبقة

أعلنت وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية، عبر حسابها على منصة «إكس» (تويتر سابقاً)، عن عدة دول يمكن لحاملي الإقامة بها أداء العمرة بدون تأشيرة مسبقة، وذلك في أحدث الإجراءات المنظمة للعمرة التي تصدرها المملكة.

وأوضحت الوزارة أن هذا القرار يسري على الأفراد الذين يحملون إقامة في أي من دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية وكذلك بريطانيا، فكل هؤلاء يمكنهم القدوم إلى المملكة العربية السعودية وأداء العمرة دون الحاجة إلى تأشيرة مسبقة.

أسباب القرار الجديد الخاص برحلات العمرة

وتحدثت وزارة الحج والعمرة عن دواقع هذا القرار، والذي قالت إنه يأتي لتسهيل الإجراءات الخاصة باستقبال المعتمرين وأداء العمرة، وتقديم الخدمات لهم بجودة عالية، في إطار رؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى إثراء تجربة الزيارات الثقافية والدينية للمملكة.

ومنذ التخلي عن الإجراءات التي فرضتها المملكة لمواجهة فيروس كورونا، اتخذت الرياض كثيراً من التسهيلات والقرارات التي تهدف إلى جذب مزيد من المعتمرين، وتقديم كل التسهيلات اللازمة، خصوصاً مع إطلاق منصة «نسك» التي تهدف إلى إنهاء كثير من الإجراءات بشكل رقمي وسريع.

الحصول على التأشيرة بمجرد الوصول للمملكة

ووفقاً لهذا القرار، سيكون للمعتمر من حملة الإقامة في الدول المذكورة الحق في تحديد موعد أداء العمرة عبر تطبيق نسك، ويمكنه بمجرد وصول المملكة الحصول على التأشيرة إما تأشيرة العمرة أو تأشيرة السياحة.

ويسري هذا القرار على أقارب حامل الإقامة من الدرجة الأولى، كما يمكن لهؤلاء أيضاً أداء العمرة من خلال تأشيرة ترانزيت إذا كانوا قد استقلوا إحدى رحلات الخطوط الجوية السعودية.