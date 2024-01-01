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العطلات الرسمية في الربع الأول من 2024.. يومان فقط

كتب:

ماهر هنداوي
06:13 م | الإثنين 01 يناير 2024
إجازات الربع الأول لعام 2024

إجازات الربع الأول لعام 2024

يترقب العاملون في القطاعين الحكومي والخاص، وقطاع التعليم، معلمين وإداريين وطلاب المدارس،  والجامعات الحصول على إجازات العام الجديد 2024، حيث اعتاد المصريون التعرف على الإجازات الرسمية بأجر خلال العام.

الإجازات الرسمية والعطلات الأسبوعية من يناير إلى مارس 2024

« الوطن» تستعرض في التقرير التالي، الإجازات الرسمية والعطلات الأسبوعية، التي سيحصل عليها هذه الفئات (العاملون في القطاعين الحكومي والخاص، وقطاع التعليم، معلمين وإداريين وطلاب المدارس،  والجامعات) خلال الربع الأول من العام الجاري، ويضم أشهر يناير وفبراير ومارس.

ووفقا لقوانين العمل المعمول بها في البلاد، وهي قانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016، وقانون العمل 12 لسنة 2003، وقوانين الهيئات والكوادر الخاصة، فإن الإجازات الرسمية بأجر كامل، لمناسبات دينية وقومية، خلال الفترة من يناير إلى مارس 2024، يومين فقط، وهما إجازة 7 يناير بمناسبة الاحتفال بأعياد الميلاد المجيد، ويوم آخر هو يوم 25 يناير، بمناسبة الاحتفال بأعياد الشرطة والذكرى الـ13 لثورة 25 يناير.

24 يوما عطلات أسبوعية في الربع الأول 

ويضاف إلى اليومين، 24 يوما أخرى عطلات أسبوعية خلال الربع الاول من 2024، للوزارات والدواوين، والمصالح والهيئات بالحكومة والقطاع العام والأعمال العام، وبعض منشآت القطاع الخاص مثل المدارس الخاصة والدولية، التي تمنح العاملين بها يومي الجمعة والسبت عطلة أسبوعية بأجر.

وقد نصت قوانين العمل، المعمول بها في البلاد على منح العاملين في القطاعات الحكومية والخاصة على إجازات لمناسبات قومية ودينية ووطنية واجتماعية، بعد صدور قرار بها من رئيس مجلس الوزراء، وتنشر في الجريدة الرسمية.

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ماهر هنداوي
بقلم ماهر هنداوي

محرر صحفي بجريدة الوطن، ومسئول عن ملف وزارة الشباب والرياضة.