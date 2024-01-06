22 كنيسة بكفر الشيخ تؤدي قُداس عيد الميلاد المجيد اليوم

أنهت كنائس محافظة كفر الشيخ كافة استعداداتها لأداء قُداس عيد الميلاد المجيد لعام 2024، مساء اليوم السبت، برئاسة لفيف من القساوسة والقمامصة، وعدد من الشمامسة، ‏بجانب حضور‎ ‎العديد من رجال الدين المسيحي‎.

القُداس يبدأ في الساعة السابعة مساءً

ومن المقرر أن تُقيم مطرانية كفر الشيخ، قُداس عيد الميلاد المجيد الرسمي لعام 2024 بكنيسة مارجرجس بمدينة دسوق، ويترأسها القمص بطرس بطرس بسطوروس، وكيل عام مطرانية دمياط وكفر الشيخ ودير القديسة دميانة.

وبحسب مصدر كنسي، لـ«الوطن»، فإن قُداس عيد الميلاد المجيد لعام 2024 بكنائس كفر الشيخ سيبدأ منذ الساعة السابعة مساءً ويستمر حتى منتصف الليل، ويقتصر الحضور على المُصلين فقط، فيما تستقبل الكنائس المهنئين بالعيد يوم غد الأحد.

22 كنيسة بكفر الشيخ تحتفل بالأعياد

وتضم محافظة كفر الشيخ 22 كنيسة، موزعة على مراكز ومدن وقرى المحافظة، منها 7 كنائس بمركز ومدينة كفر الشيخ، و5 كنائس بدسوق، وكنيستين بسيدي سالم، و3 كنائس بقلين، وكنيسة بكل من بيلا، والحامول، وبلطيم، والرياض، ومصيف بلطيم.