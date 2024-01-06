تفاصيل حركة ترقيات 2024.. نصف مليون مستهدفون وإعلان النتائج في يوليو

قالت مصادر حكومية، إن وزارة المالية، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة يقومان حاليا، بالاستعداد لإجراء حركة ترقيات جديدة في 2024، حيث سيتم تسكين الموظفين بترقياتهم الجديد على موازنة العام المالي 2024-2025.

الموظفون المستهدفون في ترقيات 2024

وأشارت المصادر، لـ«الوطن»، إلى أن الموظفين المستهدفين لحركة الترقيات المقبلة بالجهاز الإداري للدولة والوزارات ووحدات الإدارة المحلية والهيئات والجهات الحكومية الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، وتطبق عليهم ضوابط وشروط الترقيات الواردة بمواد قانون الخدمة المدنية، الخاصة بالترقيات، سوف يصل عددهم إلى 500 ألف موظف على الأقل.

وأضافت المصادر أن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة يقوم ببحث أوضاع الموظفين المستهدفين، والتقارير الورادة إليه من جهات عملهم، تمهيدا للإعلان للبت من موقفهم الاستحقاقي للترقيات، حيث من المقرر الإعلان عن نتيجة الترقيات خلال شهر يوليو المقبل.

وكانت آخر حركة ترقيات لموظفي الجهاز الإداري للدولة، بقرار صادر من رئيس مجلس الوزراء في 26 يونيو 2023.

شروط ترقيات الموظفين للدرجة الوظيفية الأعلى

يذكر أن قانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016، وضع ضواط وشروط لترقيات الموظفين للدرجة الوظيفية الأعلى، ومن بينها استيفاء الموظف لشروط شغل الوظيفة المرقى إليها، تكون الترقية بموجب قرار يصدر من السلطة المختصة من الوظيفة التي تسبقها مباشرة في المستوى والمجموعة الوظيفية التي تنتمي إليها، الترقية بالاختيار في الوظائف التخصصية بشرط الحصول على تقرير تقويم أداء بمرتبة ممتاز، إذا كان عدد من تتوافر فيهم شروط الترقية بالاختيار من الحاصلين على مرتبة ممتاز أقل من العدد المخصص للترقية بالاختيار تكون الترقية في الجزء الباقي من الحاصلين على مرتبة كفء على الأقل عن ذات المدة السابقة، ومن ضمن شروط الترقية أيضا وفقًا لقانون الخدمة المدنية، تكون الترقية لباقي الوظائف بالأقدمية، أن يحصل الموظف على تقرير تقويم أداء بمرتبة كفء في السنتين السابقتين مباشرة على الترقية.