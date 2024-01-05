20 مليار دولار خسائر جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر الماضي

أعلنت وزارة المالية الإسرائيلية، عن أن إجمالي خسائر دولة الاحتلال منذ بدء العدوان على غزة في 7 أكتوبر الماضي، بلغ 20 مليار دولار، ما يعد خسارة فادحة تضرب الدولة التي لا تزال في حالة حرب؛ إذ وصلت الخسائر اليومية لنحو 220 مليون دولار.

وأفادت بيانات رسمية إسرائيلية، بأن إجمالي التكاليف المتوقعة لفاتورة العدوان على غزة بلغت نحو 10% من إجمالي الناتج المحلي، وفقا لـ«سكاي نيوز».

5 مليارات دولار تعويضات للشركات جراء الحرب

وعوضت الحكومة الإسرائيلية، الشركات بمبالغ طائلة وصلت لـ5 مليارات دولار، في ظل فقدان 20% من القوى العاملة، الذين يقع معظمهم ضمن جنود الاحتياط، وبلغ عدد العاطلين 900 ألف مواطن إسرائيلي.

وبدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي، في تشكيل لجنة تحقيق في الإخفاقات والفشل المؤدي إلى اندلاع أحداث السابع من أكتوبر، بمشاركة رئيس الأركان السابق شاؤول موفاز، والقائد السابق للقيادة الجنوبية في الجيش سامي ترجمان، والرئيس السابق للمخابرات العسكرية الإسرائيلية آرون زئيفي فاركاش، وفق «هيئة البث الإسرائيلية».