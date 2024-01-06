تامر حسني يحيي حفلا في دبي 13 يناير

روج المطرب تامر حسني، عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور انستجرام، لحفله المقرر له منتصف الشهر الجاري في دبي.

ونشر تامر حسني، البرومو الدعائي للحفل معلقا: لكل الجماهير الغالية في دبي وحشتوني جدا.. مستنيكم يوم 13 يناير في سكاي دايڤ هكون إن شاء الله افتتاح الفقرة الغنائية».

تامر حسني يكشف عن أغنيته الجديدة يا نهار أبيض

وكشف المطرب تامر حسني، أمس، عبر حسابة بموقع تبادل الفيديوهات والصور انستجرام عن أغنيته الجديدة يا نهار أبيض، والتي غناها في أحد الأفراح.

ونشر تامر الأغنية معلقا: حبايب قلبي صناع الأغنية لسه محاسبتهمش والله ولسه مش حافظها بس هنا بقى لما الصحاب يتواطئوا مع إدارة أعمالي عشان أنزلها بالقوة عشان حبوها وأنا بسجلها.. مبروك يا أحمد يا مالكي مبروك يا سامر يأبو طالب مبروك يا أمين يا نبيل.