فنانون يستعدون لطرح أعمال جديدة في 2024.. بينهم تامر حسني ورامي جمال

اعلن عدد من المطربين عبر حساباتهم على السوشيال ميديا عن أعمالهم الفنية الجديدة المقرر طرحها في موسم نصف العام من 2024.

ونستعرض خلال السطور التالية أبرز تلك الأعمال:

تامر حسني يستعد لطرح كليب «موحشتكيش»

يستعد المطرب تامر حسني لطرح كليبه الجديد «موحشتكيش» والذي تشاركه في البطولة ثراء جبيل، ونشر تامر برومو الكليب وعلق عليه قائلًا: «من كواليس أغنية موحشتكيش!!؟ من ألبوم هرمون السعادة، كلمات أمير طعيمة، ألحان و توزيع أحمد إبراهيم».

الشرنوبي يروج لأغنية كان نفسي

كما علن محمد الشرنوبي عبر حسابه على موقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» عن طرح أغنيته الجديدة "كان نفسي" خلال الفترة المقبلة ضمن موسم نصف العام.

وروج الشرنوبي بالترويج للأغنية من خلال نشر البرومو الدعائي معلقاً: "كان نفسي الاقي مكان في الحياة، متشال لي فيه حد برتاح معاه، يفضل معايا في طريق ابتداه، كان نفسي مبقاش وحيد، كان نفسي."

رامي جمال يستعد لدويتو دوخناك يافراق

كما يستعد المطرب رامي جمال لطرح أغنيته الجديدة "دوخناك يا فراق" والتي شارك فيها زوجته ناريمان، ومن المقرر طرحها في 7 يناير. وروج للأغنية عبر حسابه على موقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» قائلا: «دوخناك يا فراق أغنية حاصلة في كل البيوت حولينا، حبيت أغنيها مع ناريمان اللي بحب صوتها وبحترم موهبتها وبحترم احترامها لرغبتي بأن الفن يبقى هواية لها مش احتراف، وعشان كده كل فترة لازم يبقى لها تراك محترم من كلمات أيمن عز والحان محمود أنور وتوزيع وميكس وماستر محمد مجدي».