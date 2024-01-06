«صحة مطروح»: الكشف على 327 مواطنا وتقديم 510 خدمات طبية في «أبو غليلة»

أعلن الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح أنه جرى تنفيذ فعاليات القافلة الطبية المجانية بإحدى المناطق النائية بقرية أبو غليلة في مركز ومدينة سيدي براني للكشف والعلاج مجانا في التخصصات الطبية المختلفة، جرى تنفيذها على مدار يومين، بتوجيهات من اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بالدفع بقوافل الدعم الطبي والعلاجي بجميع مناطق المحافظة وخاصة المناطق البعيدة عن المدن والأكثر احتياجًا.

الكشف على 327 شخصا في أبوغليلة بسيدي براني

وقال وكيل وزارة الصحة بمطروح، إنه جرى توقيع الكشف الطبي على 327 منتفع ومنتفعة من أهالي قرية أبو غليلة في مركز سيدي براني والتي انتهت فعالياتها، اليوم، وصرف العلاج بالمجان حيث سجلت عيادة الباطنة 74 حالة وعيادة الجراحة 36 حالة وعيادة الأطفال 194 حالة وعيادة النساء 13 حالة وعيادة الأسنان 10 حالات بالإضافة إلى خدمات طبية أخري، كما جري تقديم خدمات الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر والأمراض المزمنة لـ35 منتفعا وخدمات المعمل لـ36 منتفعا والأشعة لعدد 2 منتفع والتثقيف الصحي لـ88 منتفعا.

قافلة في أبو ميلاد والظافر

وأضاف وكيل وزارة الصحة بمطروح إلى انطلاق أعمال قافلة طبية مجانية بقريتي أبوميلاد والظافر التابعة لمدينة برانى غرب مرسى مطروح يومى 6 و7 يناير الجارى لتقديم الخدمات الطبية العلاجية المجانية لأهالي المنطقة والقرى المجاورة، وذلك استمرارا لتنظيم لفيف من القوافل الطبية المجانية من أجل حياة كريمة وفق توجيهات القيادة السياسية والتي تستهدف الوصول بالخدمات الطبية والعلاجية المجانية لكافة المناطق والقرى الأكثر احتياجًا للخدمة الطبية بنطاق مراكز وقرى مطروح.