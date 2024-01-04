واجبك تعرف.. تدريب كوادر «صحة مطروح» على الإدارة المالية لغير الماليين

شارك الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح والدكتور اسلام عساف وكيل المديرية، في فعاليات البرنامج التدريبي «الإدارة المالية لغير الماليين»، الذي ينظمه قطاع التدريب والبحوث والأمانة العامة للشئون المالية والإدارية بوزارة الصحة، تحت شعار «واجبك تعرف».

ويأتي هذا البرنامج التدريبي، في إطار تنفيذ توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان برفع الوعى وتنمية قدرات الوظائف القيادية والإشرافية بالقطاع الصحي في نطاق إشراف وزارة الصحة والسكان لادارة الأمور المالية والموارد البشرية.

تنمية قدرات الوظائف القيادية

ويهدف البرنامج إلى بناء وتطوير قدرات العاملين بوزارة الصحة والسكان وهيئاتها من خلال التدريب على برامج المسار التدريبي الإدارى الموضوع من قبل الادارة العامة لمتابعة وتقييم التدريب.

وأكد وكيل وزارة الصحة بمطروح أن هذا البرنامج التدريبي يعكس اهتمام وزارة الصحة برفع قدرات قيادات المديريات في المحافظات ومنها مطروح، وذلك تحت إشراف وحضور الدكتور أحمد سعفان رئيس قطاع الرعاية العلاجية واللواء وائل الساعي مساعد وزير الصحة للشئون المالية والإدارية والدكتورة علا خير الله رئيس قطاع التدريب والبحوث.

رعاية وزارة الصحة للكوادر

وأوضح أن البرنامج يتناول موضوعات مهمة في مجال الإدارة المالية، مثل: أساسيات الإدارة المالية، الميزانية العامة للدولة، المحاسبة الحكومية، العقود الحكومية، إدارة الموارد البشرية.

وأعرب عن أمله في أن يستفيد المشاركون في البرنامج من هذه التدريبات في تطوير مهاراتهم وقدراتهم في مجال الإدارة المالية، بما يساهم في تحسين أداء القطاع الصحي في محافظة مطروح.