محافظ الإسكندرية يهنئ الطائفة الإنجيلية بعيد الميلاد المجيد (صور)

شارك اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم، في احتفالات الطائفة الإنجيلية بعيد الميلاد المجيد بالكنيسة الإنجيلية، لتقديم التهنئة للأخوة الأقباط، وذلك بحضور الدكتور القس راضي عطالله راعي الكنيسة الإنجيلية بالعطارين، والدكتور القس جورج شاكر نائب رئيس الطائفة.

وفي كلمته، أعرب المحافظ عن سعادته بوجود جميع القيادات التنفيذية والشعبية والقساوسة وشيوخ وشمامسة محافظة الإسكندرية، في هذا المكان المقدس للاحتفال بعيد يفرح فيه جموع المصريين.

محافظ الإسكندرية: الكنيسة الإنجيلية المصرية كنيسة وطنية

وأكد محافظ الإسكندرية، أنّ الكنيسة الإنجيلية المصرية، كنيسة وطنية تؤمن بأنّ حب وخدمة الوطن هو جزء من إيمانها ورسالتها.

وأشار إلى أنّ وجودنا بين أخوتنا لنحتفل معهم بعيد الميلاد المجيد، يحمل رسالة للعالم أجمع، تؤكد أنّ مصر قيادة سياسية وجيش وشرطة وشعب نسيج واحد، فالجميع يقف صفًا واحدًا للعمل على استعادة مصر لريادتها ومكانتها في المنطقة.

المحافظ: الإسكندرية كانت وستظل رمز الحضارة والتعايش

وأشار «الشريف» إلى أنّ مدينة الإسكندرية تحظى باهتمام كبير من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، على المستويات كافة، فالإسكندرية كانت وستظل رمز الحضارة والتعايش الذي يجمع الأطياف والجنسيات كافة.