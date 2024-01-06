محافظ كفر الشيخ ينيب رئيس مدينة بيلا لتقديم التهنئة للأقباط بعيد الميلاد المجيد

أناب اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم السبت، جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا، لزيارة كنيسة مارجرجس بمدينة بيلا، وذلك لتقديم التهنئة بعيد الميلاد المجيد لعام 2024، وكان في استقباله القمص أندراوس غبريال، راعي كنيسة مارجرجس بمدينة بيلا.

جاء ذلك بحضور أيمن غالي، ومحمد ضبعون، وعلي أمين، وإبراهيم موافي، نواب رئيس مركز ومدينة بيلا، وعبد الجليل صبري، سكرتير مجلس مدينة بيلا، وعددًا من القيادات التنفيذية وقيادات الوحدة المحلية.

أعياد الميلاد

وفي بداية اللقاء، نقل رئيس المركز والمدينة، تهنئة اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، للأخوة الأقباط أبناء مدينة بيلا بمناسبة أعياد الميلاد، مقدمًا باقتين من الزهور من محافظ كفر الشيخ ورئيس المدينة، معربًا عن خالص تمنياته القلبية وأصدق تهانيه بهذه المناسبة، متمنيًا لهم عيدًا سعيدًا وعامًا مليئًا بالرخاء والتوفيق والنجاح.

وأكد رئيس مركز ومدينة بيلا أنّ المسلمين والأقباط كيان واحد لا يتجزأ ويعيشون على أرض وتحت سماء واحدة في ظل وطن واحد تربطهم أواصر المحبة وعلاقات الأخوة الوطنية.