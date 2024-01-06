رئيس منطقة كفر الشيخ الأزهرية يوجّه بتيسير إجراءات المعلمين المتقدمين للترقي

وجّه الدكتور عبد الناصر شهاوي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة كفر الشيخ الأزهرية، بتيسير إجراءات المُعلمين المتقدمين لاستكمال ملفات الترقي بكادر المُعلم، ممن هم مستهدفين لجميع مستويات الترقي، عن العام الدراسي 2023 - 2024، والمُقدر عددهم بحوالي 1896 متقدم للترقي.

فتح مدرج ديوان المنطقة لاستيعاب كافة الأعداد

وأعطي رئيس المنطقة، تعليماته بفتح مدرج ديوان المنطقة، لاستيعاب كافة الأعداد التي ترد من المعاهد، وعدم التكدس بمكتب الكادر، مكلفًا مسؤول الكادر بالمنطقة بضرورة تيسير الإجراءات، ومراعاة الدقة والحذر لعدم ضياع الحقوق.

وأعلنت منطقة كفر الشيخ الأزهرية، في وقت سابق، إتاحة استيفاء ملف الترقي إلكترونيًّا للمستهدفين للترقي للعام 2023 - 2024، وهم المُعلمون ولجان التقييم بالمناطق الأزهرية.

استيفاء بنود استمارة ملف إنجاز المُعلم إلكترونيًّا

ويُتاح التسجيل اعتبارًا من، يوم الاثنين، المقبل الموافق 8 يناير الجاري، حتى يوم الخميس الموافق 29 فبراير المُقبل، لذا فإنّ المُعلم مسؤول مسؤولية كاملة عن استيفاء بنود استمارة ملف إنجاز المُعلم إلكترونيًّا من خلال الدخول على صفحته الشخصية بالموقع الإلكتروني لبيانات كادر المُعلم، وبعد الانتهاء والمراجعة يجب الضغط على أيقونة «حفظ وتسجيل»، ويتحمل كل الآثار المترتبة حال عدم قيامه بذلك، والمُعلم مسؤول كذلك عن متابعة تنفيذ التقييمات إلكترونيًّا من خلال متابعة صفحته باستمرار حيث يُتاح له إلكترونيًّا رؤية حركة تقييمات ملف الترقي الخاص به من خلال صفحته.