فيروس تنفسي يصيب الأطفال في رومانيا.. امتلاء المستشفيات بالمرضى

في الأسابيع الأخيرة، شهدت المستشفيات في رومانيا ازدحامًا بسبب تزايد عدد الأطفال الذين يعانون من مختلف التهابات الجهاز التنفسي الفيروسية، وتلاحظ ازدحام، خاصة في غرف الطوارئ، بحسبما ذكرته صحيفة «يورونيوز».

أعراض مختلفة تضرب الأطفال

ويعاني الأطفال من أعراض مختلفة مثل الحمى وصعوبة التنفس والسعال الشديد، كما يطلب عليهم الذهاب فورًا إلى المستشفى لتلقي العناية الطبية اللازمة.

وفي مقاطعة جالاتي، التي تقع في شرق رومانيا، يجري استقبال ما يقرب من 200 طفل يوميًا في وحدة الطوارئ بمستشفى الأطفال، حيث يعانون من أعراض مختلفة لنزلات البرد.

ويوجد حاليًا 170 طفلاً في المستشفى، حيث تمتلئ عنابره بالكامل، تشخيص معظم هؤلاء الأطفال يشير إلى إصابتهم بالتهابات الجهاز التنفسي الحادة، فيروسات، الإنفلونزا، الالتهاب الرئوي، أو حتى كوفيد-19.

ولكن إحدى الأمهات لا تستطيع ترك أطفالها في المستشفى لوحدهم بسبب صغر سنهم فمنهم لا يتجاوز عمره بضعة أشهر فقط.

إجراءات يجب اتباعها للحفاظ على سلامة الأطفال

ووفقًا لتوصيات الأطباء، يميل الأطفال إلى ظهور أعراض المرض بشكل رئيسي في المساء والليل، ويوصى بشدة للآباء بإحضار أطفالهم إلى المستشفى فوراً إذا لاحظوا ارتفاعًا في درجة حرارة الجسم، صعوبة في التنفس أو علامات جفاف.

حفاظًا على سلامتك وتقليل خطر الإصابة بالأمراض، يوصى باتباع الإجراءات التالية:

1- تجنب الأماكن المزدحمة.

2- ممارسة إجراءات النظافة الجيدة.

3- التطعيم ضد الإنفلونزا، وارتداء الأقنعة الصحية.