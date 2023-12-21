أستاذ باطنة: العالم الآن يعاني من 3 فيروسات تصيب المواطنين

قال الدكتور أشرف عقبة، رئيس قسم الباطنة بطب عين شمس سابقًا، إن منظمة الصحة العالمية صنفت المتحورات والسلالات الجديدة من كورونا إلى درجات مختلفة، وفقا لـ4 أمور مهمة، تتمثل في سرعة الانتشار، وشدة المرض الذي يسببه المتحور، بالإضافة إلى طبيعة الاستجابة للقاحات الموجودة، وللأدوية المتاحة التي يمكن العلاج بها.

تصنيف المتحور الجديد

وأضاف في مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز» أنه جرى تصنيف المتحور الجديد «JN.1» بالـ«مثير للاهتمام» كونه سريع الانتشار وأعراضه غير شديدة، كما أن الاستجابة للقاحات والأدوية متغيرة، أما في حالة كون شدة المرض عالية ومعدلات الانتشار كبيرة للغاية يصنف المتحور بكونه «مثير للقلق»، وإذ زاد الأمر يُصنف بكونه «مثير للخطورة».

اللقاحات المستخدمة في الوقاية من المتحور الجديد

وأشار إلى أن العالم الآن يعاني من 3 فيروسات تصيب المواطنين، وهي: الإنفلزنزا والفيروس التنفسي المخلوي ومتحورات كورونا، لذلك يتخذ الإجراءات اللازمة لمنع هذه الإصابات، موضحا أن اللقاحات المستخدمة في الوقاية من المتحور الجديد «JN.1» تعطي مناعة لكن ليس بشكل كامل أو بنسبة 100%، إذ تقلل من حدة الإصابة بصورة عامة، موضحا أن استجابة المتحورات الجديدة للقاحات تقل عما سبق، فاللقاحات تكون متخصصة في تركيب فيروس بعينه، لذلك حدوث أي تغييرات في تركيب الفيروس تجعل الاستجابة للقاحات أقل.