إسرائيل تتآكل من الداخل: مظاهرات ضد نتنياهو.. وجيش الاحتلال يعيد استخدام «ندى السماء»

تطورات متلاحقة تشهدها إسرائيل منذ 7 أكتوبر من العام الماضي 2023 على خلفية عملية «طوفان الأقصى» التي أطلقتها الفصائل الفلسطينية التي أحدثت زلزالا في بنية حكومة الاحتلال الإسرائيلي برئاسة بنيامين نتنياهو وأحدثت خلافات في الحكومة الإسرائيلية، وتظاهر المئات من الإسرائيليين في تل أبيب وحيفا، اليوم، للمطالبة برحيل رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزراء الحكومة أيضا والدخول في عملية انتخابات فورية، وفقا لما ذكرته صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية.

وطالب المتظاهرون، رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بالعمل على إطلاق سراح المحتجزين لدى الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.

«الكابينيت» جبهة ثامنة امام جيش الاحتلال الإسرائيلي

وفي وقت سابق من اليوم، وعلى إثر ما تعانيه حكومة الاحتلال الإسرائيلي من تآكل منذ 7 أكتوبر الماضي على خلفية عملية «طوفان الأقصى» التي أطلقتها الفصائل الفلسطينية، كشف أكثر من 100 مسؤول إسرائيلي سابق في الجيش والموساد «المخابرات الخارجية» والشاباك «المخابرات الداخلية»، والشرطة عن جبهة حرب جديدة ثامنة أمام بلادهم، ليست متوقعة والتي تم تمثيلها في المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية، المعروف باسم «الكابينيت»، وفقا لما ذكره موقع «روتر» الإسرائيلي.

وبعث أكثر من 100 من كبار المسؤولين برسالة إلى رئيس هيئة أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، هرتسي هاليفي، على خلفية العاصفة التي اندلعت داخل المجلس الوزاري الإسرائيلي الموسع، بين هاليفي و4 من وزراء حكومة نتنياهو بشأن قراره الخاص بتشكيل فريق متخصص للتحقيق في عملية «السيوف الحديدية»، بما فيها إخفاقات 7 أكتوبر الماضي.

وكان رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ومعه وزراء آخرين، حاولوا بناء خطاب يلقي باللوم على الجهاز الأمني، فيما يخص عملية «طوفان الأقصى»، وما صاحبها من تداعيات في إسرائيل، وقالت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية، إن الاتهامات تأتي في ظل دعم وزير جيش الاحتلال يوآف جالانت، والوزير بيني جانتس للمؤسسة الأمنية ورفضهما تحميلها مسؤولية الفشل في التصدي لعملية الفصائل الفلسطينية، ما يعني أن استمرار حكومة الطوارئ برئاسة نتنياهو في خطر كبير.

جالانت: يتعين على الجميع الكف عن الاستغلال غير المسؤول للجيش لتحقيق مكاسب

كما اتضح التأكل في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، في ارتفاع الخلافات بين نتنياهو وجالانت، وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية بينها القناة الـ 12، إلى ارتفاع حدة الخلافات رئيس حكومة الطوارئ، وجالانت، بعد منع الأخير من عقد لقاء مع رئيسي الشاباك والموساد بشأن صفقة جديدة مع الفصائل الفلسطينية.

وفي دلالة وضحة على حدة الخلافات بين الجانبين، قال وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنه يتعين على الجميع الكف عن الاستغلال غير المسؤول للمؤسسة العسكرية وقادتها لتحقيق مكاسب سياسية.

بعد عام ونصف من تعطيله.. «تل شمايم» يعود للخدمة

وفي سياق إخفاقات جيش الاحتلال الإسرائيلي، كشفت القناة الـ12 الإسرائيلية، اليوم السبت، عن إعادة استخدام الجيش نظام الإنذار «تل شمايم» أو «ندى السماء» عبارة عن منطاد ضخم الذي تم تطويره بين إدارة حوما» في وزارة جيش الاحتلال ووكالة الدفاع الصاروخي الأمريكية «إم دي أيه»، بعد عام ونصف من تعطيله لأسباب فنية، لرصد التهديدات الجوية بما فيها صواريخ كروز والمسيرات.