هيثم نبيل يطرح أغنية «دب هب» ضمن ألبومه الجديد «زي زمان» (فيديو)

أعلن المطرب هيثم نبيل، عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، طرحه أغنية «دب هب» أولى أغاني ألبومه الجديد «زي زمان».

ونشر نبيل الأغنية وعلق عليها قائلا: «أغنية دب هب أول أغاني البومي الجديد، زي زمان الآن على اليوتيوب وأنغامي».

أغنية دب هب من ألحان هيثم نبيل وكلمات كريم سامي، وتوزيع هشام البنا، وتم تصويرها بطريقة الفيديو كليب من المخرج كامبا.

هيثم نبيل يهدي ألبوم دب هب لروح والده

وأعلن أمس هيثم نبيل عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام إهداءه الألبوم لروح والده قائلا: «وعدت والدي إني لن أتوقف عن الغناء مثلما كان قراري أثناء مرضه والآن أنفذ الوعد وأواصل المسيرة التي توقفت لفترة لدور أهم وأسمى بالنسبة لي والحمد لله إن ربنا قدرني إني وفيت لآخر يوم.. دعواتكم بالتوفيق.. واللي مش هيشير ويساندنا هعلقوا».