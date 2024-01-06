عيادات متنقلة أمام كنائس البحيرة لتأمين سلامة الإخوة المسيحيين في عيد الميلاد

نفذت إدارات الرعاية الأساسية، والقوافل الطبية العلاجية، والرعاية الحرجة بمديرية الصحة بالبحيرة، عيادات متنقلة مزودة بكافة الأدوية ومستلزمات الطوارئ، وذلك لتأمين سلامة وصحة الإخوة المسيحيين، أثناء الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، مع توفير كافة أوجه الرعاية الصحية لهم وبالقرب منهم، وذلك من خلال التواجد المستمر.

جاء ذلك، تحت إشراف الدكتور ياسر السيسي، مدير إدارة الرعاية الأساسية، والدكتورة خلود الظايط، منسق القوافل الطبية العلاجية، والدكتور محمد الصعيدي، مدير إدارة الرعاية الحرجة والعاجلة بالمديرية.

موعد تمركز العيادات أمام الكنائس

وأكد وكيل وزارة الصحة، تمركز العيادات أمام الكنائس، منذ السادسة من مساء اليوم حتى السابعة مساء الغد، لتؤدي أعمالها الطبية والعلاجية للجميع، إذ يتواجد بها أطباء أخصائيين وتمريض مدرب على أعمال الطوارئ.

وجرى تزويد العيادات بكافة الأدوية ومستلزمات الطوارئ، وتقديم خدمات الكشف والعلاج بالمجان، وتوفير كافة الأدوية والمستلزمات الطبية وأسطوانات الأكسجين، وكل ما يتعلق بالأمور الطارئة بالعيادات.

وتشهد العيادات، توعية صحية من خلال فرق التواصل المجتمعي، وكذلك تواجد لفرق المبادرات الرئاسية المختلفة.