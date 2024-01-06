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القبض على مالك محل في البحيرة هارب من 20 سنة سجنا

كتب:

محمد بركات
03:44 م | السبت 06 يناير 2024
ضبط المتهم

ضبط المتهم

أسفرت جهود قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن البحيرة عن ضبط (مالك محل - مقيم بدائرة مركز شرطة إيتاي البارود) مطلوب التنفيذ عليه في 48 قضية تبديد والمقضي عليه فيها بالحبس 20 سنة وكفالات مالية.

كما جرى ضبط (عامل- مقيم بدائرة مركز شرطة إيتاى البارود)، مطلوب التنفيذ عليه فى 41 قضية تبديد والمقضي عليه فيها بالحبس 39 سنة وكفالات مالية.

وبمواجهتهما بالأحكام الصادرة ضدهما أقرا بصحتها.. تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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