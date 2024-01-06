وزير التنمية المحلية يهنئ الأنبا باخوميوس مطران البحيرة بعيد الميلاد

حرص اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، خلال زيارته لمحافظة البحيرة اليوم السبت، على زيارة نيافة الأنبا باخوميوس مطران البحيرة ومطروح وتوابعها والخمس مدن الغربية، وذلك في مقر مطرانية البحيرة بمدينة دمنهور، بحضور الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، والدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة.

التعايش السلمي بين أبناء الوطن

وأعرب اللواء هشام آمنة عن أمنياته بأن يُعيد المولى عز وجل هذه المناسبة الغالية على جميع المواطنين الأقباط شركاء الوطن بالصحة والعافية والتوفيق، وأن يديم على مصرنا الحبيبة والشعب المصري العظيم الأمن والسلام والاستقرار ودوام المحبة والتعايش السلمي بين أبناء الوطن.

وأكد وزير التنمية المحلية أن التلاحم الفريد لأبناء الوطن سيظل صمام الأمان والركيزة الأساسية لترسيخ دعائم الرخاء والاستقرار في الدولة المصرية، داعيًا الله أن يحفظ مصر شعبًا وأرضًا وقيادة تحت راية السلام والأمان والاستقرار، في ظل قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

ترسيخ دعائم الجمهورية الجديدة

ومن جانبه توجّه الأنبا باخوميوس بالشكر لوزير التنمية المحلية على تهنئته بعيد الميلاد المجيد، معرباً عن تمنياته لكل العاملين بالوزارة والمحافظات بالتوفيق والسداد في مساعيهم للمشاركة في تعزيز مسيرة البناء والتنمية وترسيخ دعائم الجمهورية الجديدة، كما أعرب مطران البحيرة عن أمنياته أن يعيد هذه الأيام المباركة على شعب مصر بالمزيد من الإخاء والترابط وأن يظل الوطن رمزا لمعاني وقيم المحبة والسلام.