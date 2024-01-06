سكرتير عام محافظة المنيا يهنئ الأطفال الأيتام بمناسبة عيد الميلاد المجيد

كلّف اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، اللواء أ.ح ياسر عبد العزيز، سكرتير عام محافظة المنيا، بزيارة «ملجأ أمين إبراهيم»، التابع لجمعية جنود المسيح القبطية الأرثوذكسية، و«دار البنات القبطية»، التابعة لجمعية نهضة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بمدينة المنيا، لتقديم التهنئة للأطفال والعاملين بالدار، بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

توزيع الهدايا التذكارية والعيدية على الأطفال

رافق السكرتير العام، خلال زيارته، ياسر بخيت، وكيل مديرية التضامن الاجتماعي، وحرص على تقديم تهنئة المحافظ بالعيد إلى الأطفال، معربًا عن خالص تهانيه بالعيد، الذي يعد فرصة طيبة لتجديد أواصر المحبة والود، ويعكس أن مصر ستظل دائمًا نسيجًا مترابطًا بأواصر المحبة والتسامح والسلام.

ووزع السكرتير العام، الهدايا التذكارية والعيدية على الأطفال، كما شارك فرحتهم بالتقاط الصور التذكارية معهم، في أجواء غمرتها الفرحة والسعادة، داعيًا الله- عز وجل- أن يعم الخير والأمان على ربوع مصر، ويحفظ بلادنا من كل مكروه وسوء.

جدير بالذكر، أن محافظ المنيا، قدم اليوم التهنئة بعيد الميلاد المجيد بعدد من المطرانيات والكنائس، منها مطرانية الأقباط الأرثوذكس بمدينة المنيا، والكنيسة الإنجيلية الثانية، ومطرانية الأقباط الكاثوليك، ومطرانية الأقباط الأرثوذكس بمدينة المنيا الجديدة.