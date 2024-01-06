5 أعراض تدل على إصابة الأطفال بمرض الربو.. احذروا هذا الأمر

أصدرت وزارة الصحة والسكان، تقريرًا مهمًا بشأن الأمراض الأكثر شيوعًا بين الأطفال، وقالت إنّ من أبرزها الربو، وهو مرض تنفسي مزمن، يسبب التهابًا وضيقًا في الشعب الهوائية، مما يجعل من الصعب تدفق الهواء داخل وخارج الرئتين.

وطالبت وزارة الصحة والسكان، من أولياء الأمور، ضرورة الكشف على الأطفال حال ظهور أعراض مرض الربو، وأخذ العلاج الموصوف من قبل الطبيب المختص، محذرة من تجاهل الأعراض الخاصة بمرض الربو لتجنب الإصابة بالمضاعفات الصحية.

أعراض الربو عند الأطفال

وحددت وزارة الصحة والسكان، أعراض مرض الربو التي جاءت على النحو التالي:

- ضيق التنفس

- ضيق أو ألم في الصدر

- أزيز الصدر عند الزفير، وهو علامة شائعة للربو عند الأطفال

- صعوبة النوم بسبب ضيق التنفس أو السعال أو الأزيز

- نوبات السعال

تحذير من مشاركة الأدوية بين المواطنين

ودعت وزارة الصحة والسكان، المواطنين بضرورة الذهاب إلى الطبيب المختص فور ظهور هذه الأعراض، مشيرة إلى أنّ الحصول على العلاجات دون الرجوع إلى الطبيب، يسبب مضاعفات بالغة على أجهزة الجسم، لافتة إلى أنّ العلاجات تختلف من حالة مرضية لأخرى، والبروتوكول العلاجي الموصوف لطفل يختلف عن الآخر، ويجب التوقف عن مشاركة الأدوية المتبقية مع المواطنين وبعضهم البعض.