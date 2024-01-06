القس رفعت فكري: الرئيس السيسي دعم حقوق المواطنة وكفلها للجميع في عهده

قال القس رفعت فكري، أمين عام مشارك بمجلس كنائس الشرق الأوسط، إنَّ هناك اختلافا كبيرا تشهده الدولة المصرية فيما يتعلق بحقوق المواطنة، لافتاً إلى حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي على مدار السنوات الماضية، على دعم المواطنة ما انعكس بشكل كبير على عدد الكنائس التي أعيد ترميمها في عهده أو حصلت على تراخيص وتم تقنين أوضاعها.

المناطق الجديدة العديد منها لم يكن به كنائس

وأضاف «فكري»، في مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم»، مع الإعلامية لبنى عسل، والمُذاع على شاشة «قناة الحياة»، أنَّ المناطق الجديدة العديد منها لم يكن به كنائس، ووجدنا حرصا شديدا من الرئيس السيسي على بناء كنائس بها، لأنه كما يسأل عن المساجد يسأل عن الكنائس أيضاً، وهو إنجاز كبير غير مسبوق ولم يحدث في تاريخ مصر.

مصر تسير بخطى واسعة في طريق الحداثة والمواطنة والديمقراطية

وتابع أمين عام مشارك بمجلس كنائس الشرق الأوسط: «مصر تسير بخطى واسعة في طريق الحداثة والمواطنة والديمقراطية، وبلادنا ليست أقل من أي دولة ديمقراطية في العالم، ومصر دولة حضارية ولها تاريخ ومرت بنا أوقات ضعف كأي دولة أخرى لكنها استطاعت دوماً تجاوز الصعاب وتصحيح مسارها في التعامل ملف المواطنة».

واستطرد: «عدد كبير للغاية من المواطنين المسيحيين ممثلين في المجالس النيابية سواء النواب أو الشيوخ، وكذلك يشغل منصب رئيس المحكمة الدستورية العليا مسيحي وكذلك هناك مسيحيون يشغلون مناصب محافظين ولم يغفل أهمية المرأة لتتقلد مناصب بارزة في الدولة وتصل لمنصب المحافظ والقاضي أيضاً».