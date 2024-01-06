بعد نجاحه بفيلم «الحريفة».. كزبرة يعتذر لمصطفى كامل: أنا تحت أمر النقابة

حرص كزبرة على الاعتذار للفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، بعد نجاحه في فيلم «الحريفة»، الذي يُعرض حاليا بجميع دور العرض بمصر والوطن العربي، ويلقى إشادات كبيرة من الجمهور.

كزبرة يعتذر لنقيب المهن الموسيقية

وقال كزبرة في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنه يعتذر للفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، ولا يوجد خلاف معه، وأنه يحترم جميع قراراته، وما حدث كان سوء فهم وتصرفا عفويا، ولم يقصد ما حدث خلال كليب أغنيته الأخيرة.

وقف كزبرة عن الغناء

وكانت نقابة المهن الموسيقية، برئاسة مصطفى كامل، وقفت كزبرة عن الغناء، بعدما استخدم صورة العالم الراحل أحمد زويل في فيديو كليب إحدى أغانيه.

كما تقدمت النقابة ببلاغ النيابة العامة بالواقعة لاتخاذ شؤونها في توجيه تهمة إهانة وتحقير رمزاً من رموزنا الراسخة في وجدان الشعب المصري والجديرة بالاحترام والتقدير الدكتور أحمد زويل، وكذا مخالفة المشكو في حقه للإقرار الموقع منه بالالتزام الكامل بالمظهر اللائق وحسن اختيار الكلمات وعرضها على الرقابة على المصنفات الفنية ونقابة المهن الموسيقية قبل طرحها.