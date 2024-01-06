داخل نفق بخان يونس.. رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي يواسي جنوده (فيديو)

كشف المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي عن أن رئيس الأركان ورئيس الأمن الداخلي «الشاباك»، قاما بجولة في عدد من الأنفاق، التي تم اكتشافها في مدينة خان يونس، جنوب قطاع غزة، يرافقهما قائد القيادة الجنوبية، ورئيس شعبة المخابرات، وقائد الفرقة 98، وعدد من قادة وجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي.

ونشرت القناة «12» بتلفزيون الاحتلال الإسرائيلي عدداً من الصور ومقاطع الفيديو، يظهر فيها رئيس جهاز «الشاباك»، رونين بار، ورئيس هيئة الأركان، هيرتسي ليفي، في أحد الأنفاق في غزة، ولم يمكن التأكد من موقع النفق، وتاريخ الصورة.

رئيس الأركان ورئيس الشاباك تجولا أمس داخل أنفاق حماس في مدينة خان يونس جنوب غزة . .#حلل_يا_دويري #حلل_يادويري pic.twitter.com/oywZUEiDKy — عبدالرحمن بن عبدالعزيز AbA (@AbaAlthani83) January 6, 2024

تناغم بين وتيرة القتال والتعامل

وقال رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي إن المعارك في قطاع غزة «معقدة»، بسبب الحاجة إلى تناغم بين وتيرة القتال، والتعامل مع المناطق المأهولة، وضرورة السيطرة على المنطقة، ودراسة الأنشطة تحت الأرض، وأضاف أن جيش الاحتلال يسعى لفرض سيطرته على مناطق واسعة فوق الأرض بقطاع غزة، بالإضافة إلى توسيع السيطرة على المناطق تحت الأرض.

ووجه «هليفي» حديثه للجنود والضباط، في محاولة لمواساتهم ورفع معنوياتهم، في أعقاب الخسائر التي يتكبدها جيش الاحتلال في غزة، قائلاً: «أنتم تمتلكون ميزة لا تضاهى، فأنتم أفضل بكثير من أي قوة في قطاع غزة، وتتميزون بالمهارات الشخصية، وجودة الإطار الذي تعملون ضمنه والمعدات والقدرات والتدريبات التي تحظون بها، لذا، أقول لكم مرة أخرى: استمروا بالتقدم بكل قوة وثقة».

طاعون السعال الديكي يضرب جنود الاحتلال

وعلى جانب آخر، ظهرت العديد من الأمراض والأوبئة في الاحتلال الإسرائيلي، ويشعر الناس بقلق متزايد يومًا بعد يوم، خاصةً بعد انتشار «طاعون السُعال الديكي» بشكل مكثف، وقد بدأوا بنقل العدوى بين بعضهم دون أن يدركوا ذلك، حيث أشارت بيانات وزارة الصحة إلى زيادة بنسبة 1000% في عدد الحالات المبلغ عنها، وفقًا لصحيفة معاريف الإسرائيلية.

وأصبح السعال المزعج والمؤلم من أكثر الأعراض شيوعًا بين الأطفال في إسرائيل، حيث يستمر لمدة تصل إلى 4 أشهر. يُسبب السعال الديكي بكتيريا معينة تعرف باسم «بورديتيليا السعال الديكي»، وتنتشر الجراثيم الدقيقة عبر رذاذ الهواء وتصل إلى رئة الآخرين. في كثير من الأحيان، يُصاب الأطفال الرضع الذين يبلغون من العمر يومًا واحدًا بالمرض ويعانون من أعراض خطيرة تشمل الانقطاع في التنفس، وفقًا لما أفادت به منظمة الصحة العالمية.