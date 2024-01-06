«تعليم سوهاج» تناقش الاستعدادات النهائية لامتحانات الشهادة الإعدادية

عقد الدكتور ياسر محمود، وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، الاجتماع الثاني له بالمستهدفين لرئاسة لجان الشهادة الإعدادية للإدارات التعليمية لقطاع وسط، وهي: «إدارة المراغة، سوهاج، المنشأة، أخميم، وساقلتة».

ضرورة تطبيق جميع اللوائح والقوانين

وناقش وكيل الوزارة، خلال الاجتماع الاستعدادات النهائية لامتحانات الشهادة الإعدادية، خاصة فيما يتعلق بكيفية إدارة الامتحان بالشكل الأمثل، مشددًا على ضرورة تطبيق جميع اللوائح والقوانين والتعليمات الوزارية الصادرة بهذا الشأن.

وأوضح كيفية تفادي الأخطاء التي قد تحدث، مشددًا على ضرورة توفير المناخ الصحي والآمن لأبنائنا الطلاب، أثناء أداء الامتحانات وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص لدى الجميع.

حضر الاجتماع كل من عطا الميموني، مدير عام التعليم العام، وسامية الشريف، مدير إدارة التعليم الإعدادي المركزي، ورئيس لجنة الإدارة للشهادة الإعدادية.