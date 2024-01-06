بعد 48 ساعة من طرح شهادة الـ27%.. سعر الذهب الآن في محلات الصاغة

يتابع قطاع كبير من المواطنين أسعار الذهب بشكل يومي، وتحديداً بعد مرور 48 ساعة من إعلان بنكي مصر والأهلي، إصدار شهادات ادخارية جديدة يصل نسبة العائد فيها إلى 27% وهو الأعلى في التاريخ، لذا تستعرض «الوطن» سعر الذهب الآن في محلات الصاغة خلال التعاملات المسائية.

سعر جرام الذهب عيار 24

وصل سعر جرام الذهب عيار 24 الآن في محلات الصاغة 3771 جنيهاً للشراء، قبل إضافة سعري الضريبة والمصنعية، إذ يستخدم في صناعة السبائك الذهبية.

سعر جرام الذهب عيار 21

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الآن في محلات الصاغة 3300 جنيه للشراء، قبل إضافة سعري الضريبة والمصنعية، حيث يُعد العيار الأكثر انتشارا في مصر.

سعر جرام الذهب عيار 18

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 الآن خلال التعاملات المسائية 2829 جنيها للشراء، ووصل سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم إلى 2200 جنيه للشراء، وذلك قبل إضافة سعري الضريبة والمصنعية.

سعر الجنيه الذهب

ووصل سعر الجنيه الذهب خلال التعاملات المسائية اليوم إلى 26400 جنيه للشراء، قبل إضافة سعري الضريبة والمصنعية، وهو يزن 8 جرامات من عيار 21.