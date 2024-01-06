تراجع أسعار سبائك الذهب في مصر.. الأوقية بـ18916 جنيها

أعلنت الشعبة العامة للذهب و المجوهرات عن انخفاض أسعار السبائك في بداية تعاملات اليوم السبت، وذلك تزامناً مع الهبوط المفاجئ الذي شهدتة أسعار الذهب في محلات الصاغة بدون ضريبة ومصنعية منذ قليل، في حين أن إقبال المواطنين على شراء السبائك والجنيهات الذهبية مستمر الفترة الحالية بإعتبارهما طريقة مضمونة للاستثمار.

سعر سبيكة الذهب 5 جرامات

وأوضحت الشعبة أن سعر سبيكة الذهب 5 جرامات عيار 24 تسجل اليوم 18916 جنيه، فيما يبلغ سعر سبيكة الذهب 100 جرام عيار 24 نحو 377818 جنيه أما سعر سبيكة الذهب 10 جرامات يصل الان إلى 37832 جنيه، كما يبلغ سعر سبيكة الذهب 5.35 جرام 20345 جنيه.

أسعار السبائك في مصر

كما وصل سعر سبيكة الذهب 10.35 جرام عيار 24 اليوم السبت إلى 39353 جنيه، وتسجل سعر سبيكة الذهب 50 جرام عيار 24 في محلات الصاغة بدون ضريبة ومصنعية 188909 جنيه، أما سعر سبيكة الذهب 20 جرام تباع بسعر 75584 جنيه، وقد وصل سعر سبيكة الذهب 31.10 جرام إلى 117533 جنيه.

أسعار الذهب في مصر

وبالنسبة لأسعار الذهب في مصر الان تبلغ 3200 جنيه بالنسبة لعيار 21 الأكثر مبيعاً، فيما يسجل سعر جرام الذهب عيار 24 في محلات الصاغة 3657 جنيه للشراء، أما سعر جرام الذهب عيار 18 وصل اليوم إلى 2742 جنيه.