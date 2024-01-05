بمناسبة عيد الميلاد.. «التحالف الوطني» يوزع لحوما على الأهالي بالمنوفية

يستمر التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بجميع مؤسساته في توزيع الهدايا والمنح بمناسبة أعياد الميلاد المجيد على الأخوة الأقباط في جميع محافظات مصر وقراها المختلفة.

التحالف الوطني

وأوضح التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي في منشور عبر صفحته الرسمية على منصة التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن الدور الذي يقوم به في الوقت الحال من خلال مؤسساته المختلفة، يتم في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

الاحتفال بعيد الميلاد

ويعمل التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي في إطار توجيهات الرئيس السيسي على مد مظلة الحماية الاجتماعية وإعطاء اهتمام خاص بإحياء المناسبات الدينية والوطنية.

ووزع التحالف الوطني اللحوم على المواطنين الأكثر احتياجا في محافظة المنوفية، وذلك من خلال جميعة الأورمان، عضو التحالف الوطني، بمناسبة حلول عيد الميلاد.